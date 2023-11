Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1342) Fahndung nach flüchtigen Autodieben - Zeugen gesucht

Nürnberg / Ansbach (ots)

In der Nacht zum Freitag (17.11.2023) flüchteten zwei unbekannte Männer im Ansbacher Stadtteil Wüstenbruck zunächst mit einem Auto und später zu Fuß vor der Polizei. Offenbar war das Auto kurz zuvor in Nürnberg-Eibach gestohlen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Ein Zeuge hatte der Polizeiinspektion Ansbach gegen 03:30 Uhr eine verdächtige Person in einem Fahrzeug in Wüstenbruck mitgeteilt. Als eine verständigte Streifenbesatzung diesen Umstand überprüfen wollte, kam den Beamten das betreffende Auto entgegen. Die Polizisten folgten dem BMW X5 auf die B 14, wo er sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ansbach entfernte. Schließlich stoppten die Unbekannten das Fahrzeug an der Abzweigung zum Stadtteil Dombach im Loch, stiegen aus und flüchteten zu Fuß in das angrenzende Waldstück in Richtung Ansbach.

Mit mehreren hinzugezogenen Streifen sowie mit Unterstützung der Feuerwehr Ansbach, einer Drohne und mehreren Diensthundeführern fahndeten die Beamten nach den beiden flüchtigen Personen - ohne Erfolg. Das von den unbekannten Männern zurückgelassene Auto stellten die Beamten sicher.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der graue BMW X5 im Wert von etwa 50.000 Euro mutmaßlich nach 23:20 Uhr am späten Donnerstagabend (16.11.2023) entwendet wurde. Das Fahrzeug, welches über ein sogenanntes "Keyless-Go-System" verfügt, stand bis zu diesem Zeitpunkt in einer Parkbucht in der Wernfelser Straße in Nürnberg-Eibach.

Zu den beiden flüchtigen Personen liegt folgende vage Beschreibung vor:

Person 1:

Männlich, bekleidet mit einem grauen Pullover und einer schwarzen Mütze

Person2:

Männlich, etwa 170 cm groß, schlank, 20 - 40 Jahre alt. Bekleidung: Kapuzenpullover und Jogginghose.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten die Bevölkerung mit folgenden Fragen um Mithilfe:

- Wem sind im Bereich der Wernfelser Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

- Wer hat im Bereich des Waldstückes um Dombach im Loch verdächtige Personen gesehen oder kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 entgegen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell