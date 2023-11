POL-MFR: (1339) Kaufangebot für Lexikotheken - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Fürth (ots) - Am Donnerstagvormittag (16.11.2023) kam es an einer Schule in Fürth zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Unbekannte hatten in einer Schultoilette einen Reizstoff versprüht, wodurch mehrere Schüler Atemwegsbeschwerden erlitten. Gegen 10:50 Uhr versprühten Unbekannte in einer Schule in der Sigmund-Nathan-Straße einen Reizstoff. ...

