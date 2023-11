Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1340) Zwei Einbrüche in Firmengebäude - Zeugenaufruf

Hersbruck (ots)

In der Nacht von Mittwoch (15.11.2023) auf Donnerstag (16.11.2023) brachen Unbekannte in zwei Gewerbeobjekte in Alfeld ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

In den Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt in ein Gewerbeobjekt in der Nähe des Autohofs (Vogelherd).

Die Unbekannten schlugen hierzu eine Glastüre ein und entwendeten unter anderem Bargeld in Höhe von circa 2.000 Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.

Die Einbrecher gingen außerdem ein weiteres, im unmittelbaren Nahbereich gelegenes, Gewerbeobjekt an. Auch hier schlugen sie eine Scheibe ein, gelangten jedoch offenbar nicht in das Gebäude. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Die Kriminalpolizei Schwabach nahm noch vor Ort die Ermittlungen wegen des Verdachts von Einbruchsdiebstählen auf und bitten mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 um sachdienliche Hinweise.

Erstellt durch: Stefan Schmid

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell