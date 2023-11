Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1341) Zwei Einbrüche in Firmenbüros - Zeugenaufruf

Lauf a. d. Pegnitz (ots)

In der Nacht von Mittwoch (15.11.2023) auf Donnerstag (16.11.2023) brachen Unbekannte in einem Firmengebäude in die Büros zweier Firmen in Schwaig ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

In den Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt in ein Gewerbeobjekt in der Friedenstraße.

Die Unbekannten drangen gewaltsam in das Firmengebäude ein und bohrten dort die Schlösser der Eingangstüren zu zwei im Anwesen ansässigen Firmen auf.

Die Einbrecher erbeuteten Bargeld in Höhe von insgesamt circa 3.000 Euro und konnten unerkannt fliehen.

In dem Gewerbeobjekt entstand ein Sachschaden von circa 2.700 Euro.

Die Kriminalpolizei Schwabach nahm noch vor Ort die Ermittlungen wegen des Verdachts von Einbruchsdiebstählen auf und bitten mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 um sachdienliche Hinweise.

Erstellt durch: Stefan Schmid

