Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Von der Straße abgekommen: Zwei Verletzte

Grefrath (ots)

Um kurz nach 13.30 Uhr am Freitag sind zwei Frauen bei einem Unfall auf der Hinsbecker Straße in der Grefrather Sektion Hübeck verletzt worden. De beiden waren im Auto unterwegs von Grefrath in Richtung Hinsbeck. Kurz hinter der Einmündung Heitzerend kam das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte vor einen Straßenbaum und kam jenseits des Radwegs zum Stehen. Die Fahrerin, eine 24-Jährige aus Remseck am Neckar wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Die Beifahrerin, eine 50-Jährige aus Nettetal-Lobberich wurde schwer verletzt in ein nahes Krankenhaus gebracht. Ein spezielles Unfallaufnahmeteam kam zum Einsatz, die Ermittlungen zu Ursache und Hergang des Unfalls dauern an. /hei/UR (728)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell