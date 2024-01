Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geparkter BMW beschädigt

Radevormwald (ots)

Auf der Hölterhofer Straße hat am Montagnachmittag (22. Januar) ein unbekannter Fahrzeugführer einen parkenden BMW beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen BMW-Kombi gegen 13.10 Uhr mit der Front zur Fahrbahn in einer Parktasche in Höhe des Hauses Nr. 5 abgestellt. Als er kurz vor 16 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, befand sich an der vorderen Stoßstange ein Schaden und ein heller Farbabrieb.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

