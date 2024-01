Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Lkw-Planen aufgeschlitzt

Engelskirchen (ots)

Auf dem Autobahnrastplatz Bellingroth an der A4 in Fahrtrichtung Olpe sind in der Nacht von Montag auf Dienstag (22./23. Januar) an vier Lkw die Planen aufgeschlitzt worden. Im Tatzeitraum zwischen 18 Uhr und 6.30 Uhr schnitten Unbekannte die Planen auf und suchten nach Diebesgut. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

