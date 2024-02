POL-HB: Nr.: 0057--Zeugenaufruf nach Straßenraub

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Hans-Huckebein-Weg Zeit: 31.01.2024, 15:00 Uhr Drei unbekannte Männer gaben sich am Mittwoch in Sebaldsbrück als Mitarbeiter einer Gartenbaufirma aus. Sie gelangten so an einen hohen Bargeldbetrag. Die Polizei warnt vor diesen Betrügern. Am Mittwochnachmittag boten drei Unbekannte im Hans-Huckebein-Weg einer ...

mehr