FW-MH: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Dümpten; Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in Styrum

Die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr wurde am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr nach Dümpten zu einem Zimmerbrand alarmiert. In der Leitstelle der Feuerwehr gingen Anrufe durch Bewohner des betroffenen Hauses ein, die eine Rauchentwicklung und einen ausgelösten Rauchwarnmelder meldeten. Daraufhin rückten von beiden Mülheimer Feuerwachen Einsatzkräfte zum Hustadtweg aus. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte befanden sich bereits Bewohner des Mehrfamilienhauses auf der Straße. In der Küche brannte ein Küchengerät. Die betroffene Bewohnerin hatte selbst erste Löschversuche unternommen und sich hierbei eine leichte Rauchvergiftung zugezogen. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz nahm mit einem Rohr Löschmaßnahmen im Bereich der Küchenzeile vor. Die weiteren Bewohner des Hauses konnten im Anschluss des Einsatzes wieder zurück in ihre Wohnungen. Die betroffene Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst und dem anwesenden Notarzt versorgt und anschließend zur weiteren Versorgung in ein Mülheimer Krankenhaus gefahren. Vorher, gegen 13:30 rückten die Einsatzkräfte beider Feuerwachen zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus nach Styrum aus. In der 2. Etage eines Wohnhauses in der Marienstraße verbrannte Essen auf dem Herd. In der betroffenen Wohnung konnten keine Bewohner angetroffen werden. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz vor, stellten den Herd aus und brachten die verbrannten Essensreste nach draußen. Mit einem Überdrucklüfter wurde anschließend der Wohnbereich rauchfrei gemacht. (THe)

