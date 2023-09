Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Vermutlich zwei Brandstiftungen am späten Nachmittag

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am späten Samstag-Nachmittag wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr fast parallel zu zwei Bränden alarmiert. An einem Mehrfamilienhaus auf der Schlossstraße sollte es zu einem Brand in einem Keller gekommen sein. Die Anrufer meldeten einen stark verrauchten Treppenraum des betroffenen Gebäudes. Nach Alarmstichwort "Brand mit mehreren Menschen in Gefahr" wurden Führungsdienste, zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, der Rettungsdienst mit einem Notarzt sowie ein Leitender Notarzt alarmiert. Zum Glück war bei Eintreffen der ersten Kräfte das Feuer im Treppenraum bereits durch Anwohner gelöscht. Es brannten Zeitungen vor dem Kellerabgang. Insgesamt wurden fünf Betroffene durch den Notarzt auf eine Rauchgasvergiftung kontrolliert, allesamt hatten keine Rauchgase eingeatmet und konnten an der Einsatzstelle verbleiben. Kurz vorher wurde ein Tanklöschfahrzeug zu einem gemeldeten Müllcontainer-Brand an einer Schule auf der Mellinghoferstraße geschickt. Der Müllcontainer brannte in voller Ausdehnung. Dabei wurde ein Teil des Gebäudes beschädigt. Nach der Kontrolle beider Gebäude wurden die Einsatzstellen zur Brandursachenermittlung der anwesenden Polizei übergeben. (ALo)

