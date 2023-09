Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Drehleiterrettung vom Hausdach

Dachluke war zugefallen

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Freitagmittag gegen 13.50 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr über eine ältere Dame informiert, die auf ihrem Hausdach an der Fischenbeck verweilte.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von der Feuerwache in Heißen und dem Führungsdienst aus Broich an der Einsatzstelle bestätigte sich die Meldung. Die betroffene Dame befand sich sitzend auf dem Dach. Die Dachluke war hinter ihr zugefallen, wodurch sie nicht mehr zurückkonnte. Eigentlich wollte sie nur ihre Dachrinnen reinigen.

Die Feuerwehr Mülheim setzte eine Drehleiter ein, um die Dame sicher von ihrem ungewollten Aufenthaltsort zu retten. Anschließend wurde sie vorsichtshalber dem Rettungsdienst vorgestellt. Sie erfreut sich bester Gesundheit und konnte in ihrem Haus verbleiben.

Für die Dauer von 20 Minuten wurde die Fischenbeck im betroffenen Bereich durch die Polizei in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (SSp/SDa)

