Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0056 --Aufzug "gegen Rechtsruck" in Bremen: Verkehrsbehinderungen in Neustadt und Mitte erwartet--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Mitte Zeit: 04.02.2024, 12-16 Uhr

Am kommenden Sonntag, den 04. Februar 2024, findet in Bremen ein Aufzug mit anschließender Kundgebung unter dem Motto "Gegen den Rechtsruck" statt. Die Veranstaltung wird voraussichtlich zu Verkehrsbehinderungen in den Stadtteilen Neustadt und Mitte führen.

Der geplante Start des Aufzugs ist für den Mittag am Leibnizplatz angesetzt. Von dort aus wird der Zug über die Wilhelm-Kaisen-Brücke in die Straße Tiefer führen und weiter über die Ostertorstraße, Domsheide und Am Dom zum Abschlusskundgebungsort Domshof gelangen. Die Organisatoren erwarten etwa 10.000 Teilnehmende. Die Polizei Bremen wird die Demonstration begleiten und sich auf eine möglicherweise höhere Teilnehmerzahl vorbereiten.

Entlang der Strecke sind größere Verkehrsbehinderungen zu erwarten, die mit temporären Sperrungen einzelner Straßen oder Umleitungen einhergehen können. Insbesondere wird die Polizei rund um den Domshof Nebenstraßen als Rettungswege freihalten. Personen, die nicht am Aufzug teilnehmen, sondern direkt zum Kundgebungsort gelangen möchten, werden gebeten, den Domshof ausschließlich über den Weg zwischen dem Dom und dem Rathaus aufzusuchen.

Die Polizei Bremen informiert Sie an dem Tag auch über unseren WhatsApp Kommunikationskanal und über X.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell