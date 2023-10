Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Firmen

Halver (ots)

An der Märkischen Straße wurde in der Nacht zum Freitag in insgesamt sieben Firmen eingebrochen. Die Täter durchschlugen Fensterscheiben oder brachen Fenster auf, durchwühlten die Büros und erbeuteten Bargeld. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera sind drei männliche Personen zu erkennen. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

