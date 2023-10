POL-MK: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Menden (ots) - Ab Sonntag, 29. Oktober, ticken die Uhren anders. Nicht nur die Dunkelheit bricht eher ein, sondern auch Straftäter. Einbrecher lieben die dunkle Jahreszeit. Die Polizei hält mit Tagen des Einbruchschutzes dagegen. "Riegel vor", lautet das Motto. Das Team der Kriminalprävention berät am 27.10.2023 deshalb anlässlich des kommenden Weltspartags von 10 bis 14 Uhr in der Sparkasse in Menden zum Thema ...

