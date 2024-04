Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Einbrüche in Garagen - Werkzeuge und Gartengeräte gestohlen

Kreis Viersen (ots)

Gleich zwei Garageneinbrüche innerhalb der letzten Tage beschäftigen die Polizei. Einer davon ereignete sich am Samstag, 06. März, gegen 3:45 Uhr. Die Garage gehört zu einem Einfamilienhaus in der Straße Klein-Frehn in Willich-Schiefbahn. Der Eigentümer entdeckte über seine Überwachungskamera eine unbekannte Person mit Sturmhaube. Der Unbekannte entwendete diverse Markenwerkzeuge im dreistelligen Bereich. Der andere Einbruch ereignete sich in Niederkrüchten-Laar. Auch hier gehört die Garage zu einem Einfamilienhaus, das sich in der Borner Straße in Niederkrüchten-Laar befindet. Der Eigentümer gab an, dass er am Sonntag, dem 07. April, um 09:30 Uhr zum letzten Mal die Garage betreten habe, und am nächsten Tag zur selben Uhrzeit feststellte, dass seine Garage aufgebrochen worden war. Auch hier wurden diverse Gartengeräte und Werkzeuge im vierstelligen Bereich entwendet. Falls Sie Angaben zu den Einbrüchen machen können, bitten wir Sie, diese der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /jk (264)

