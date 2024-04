Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wohnungseinbruch - Täter flüchtet

Viersen (ots)

Am Freitag, dem 05. April, gegen 18.45 Uhr drang ein Unbekannter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hohlstraße in Viersen ein. Ein Hausbewohner hörte ein Scheibenklirren und sah daraufhin eine männliche Person im Wohnraum seiner Nachbarin. Der Mann beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: Männlich, korpulent, grau-braune Haare, etwa 30 Jahre alt. Er trug eine grün-gräuliche Bomberjacke, einen Kapuzenpullover in Magenta, Handwerkerschuhe und eine Jogginghose mit weißen Streifen. Der Unbekannte verließ kurz darauf das Haus über ein Fenster im vorderen Bereich der Wohnung und floh über die Straße Lichtenberg. Haben Sie Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen? Dann melden Sie diese bitte der Polizei unter der Rufnummer: 02162-377-0. /jk (263)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell