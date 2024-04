Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Nettetal-Schaag (ots)

Unbekannte brachen zwischen Samstag, den 06.04.2024, 20:00 h und Sonntag, den 07.04.2024, 12:00 h in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Brachter Straße ein. Die oder der Täter brachen die Terrassentüre des Hauses auf und durchwühlten mehrere Räume. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten. / mikö (360)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell