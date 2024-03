Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern: Verkehrsunfallflucht auf der Andreasstraße

Recklinghausen (ots)

In der Zeit von Donnerstag (18:00 Uhr) auf Freitag (07:30 Uhr) kam es auf der Andreasstraße in der Nähe einer Kirche zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro an einem grauen Audi A4. Das Auto wurde im vorderen linken Bereich beschädigt. Die vordere Lampe wurde entglast, sowie der Frontspoiler eingedrückt. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor.

Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell