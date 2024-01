POL-ESW: Diebstahl von Anhänger; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen Zwischen Montag und Mittwoch 09.00 Uhr haben Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen ESW-DH 58 von einem blauen Ford Focus abmontiert und geklaut, der in Bad Sooden-Allendorf in der Hohlgasse (Parkplatz Einmündung Ackerstraße) abgestellt war. Der Stehlschaden wird mit 15 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0. Diebstahl aus Pkw; Polizei ...

mehr