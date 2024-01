Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 19.01.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Pkw kollidiert mit Ackerschlepper; Schaden 6000 Euro

Am Donnerstagmorgen ist ein 43-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Ackerschlepper mit Schnneeräumschild kollidiert, der um kurz vor 09.00 Uhr in der Ortslage von Niederhone mit Schneeräumarbeiten befasst war. Der Fahrer des Räumfahrzeugs, ein 43-Jähriger aus Sontra, befuhr die Jestädter Straße aus Richtung Jestädt kommend in Richtung Oberhone und wollte dann nach rechts in eine weitere Straße einbiegen. Dazu musste das Räumfahrzeug etwas nach links ausholen, um einen Schneehaufen zu umfahren. Der nachfolgende Autofahrer aus BSA interpretierte dies als Versuch des Linksabbiegens und wollte den Ackerschlepper daher überholen. Hierdurch kam es dann zur seitlichen Kollision. Der Pkw erfasste dabei das Frontschild des Räumfahrzeuges. Der Pkw ist dadurch mit 6000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Ackerschlepper blieb augenscheinlich unbeschädigt.

Holzheizung löst Kellerbrand aus; zwei Personen mit Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten am Donnerstagnachmittag zu einem Einfamilienhaus in Meinhard-Schwebda ausrücken, nachdem gegen 13.17 Uhr ein Brand im Keller des betreffenden Hauses gemeldet worden war. Eine 71-jährige Frau und ein 68-jähriger Mann, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus befanden, konnten durch die Feuerwehr im Rahmen der Brandbekämpfung befreit und dem Rettungsdienst zugeführt werden. Mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation erfolgte anschließend deren Transport ins Klinikum WM in Eschwege. Ausgelöst wurde der Kellerbrand nach aktuellem Ermittlungsstand durch eine in Betrieb genommene Holzheizung. In der Folge kam es offenbar zu einem Funkenflug, wodurch Teile eines im Raum befindlichen Wasserspeichers in Brand gerieten. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung dauerten die Brandbekämpfungs- und umfangreichen Lüftungsarbeiten der eingesetzten Feuerwehren (Wanfried, Frieda, Schwebda) bis in den späten Nachmittag hinein. Der Sachschaden wird mit 50.000 Euro angegeben.

Parkrempler

Ein Bagatellschaden von 250 Euro entstand am Donnerstag um 09.35 Uhr in der Hohlgasse in Bad Sooden-Allendorf. Ein 57-jähriger Autofahrer aus der Kurstadt hatte aus Unachtsamkeit beim Rückwärtsausparken auf einem dortigen Parkplatz einen geparkten Klein-Lkw touchiert. Die Schäden liegen bei 200 Euro (Pkw) und 50 Euro (Klein-Lkw).

Verkehrsunfallflucht

In Oetmannshausen an der Einmündung Kasseler Straße/ B 27 hat ein unbekannter Lkw samt Anhänger an der Linksabbiegerampel (Ri. BSA) wegen der Rotlicht zeigenden Ampel zurückgesetzt und ist trotz mehrfachen Hupens eines dahinter wartenden Pkw auf diesen aufgefahren. Anschließend verließ der Lkw, bei dem die Zulassung des Anhängers jedoch bekannt ist, unerlaubt die Unfallstelle. Der Frontschaden am Pkw eines 52-Jährigen aus Korbach wird mit 2000 Euro angegeben. Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer wegen Verkehrsunfallflucht wurden von der Eschweger Polizei aufgenommen. Ereignet hat sich der Unfall am Donnerstag um 12.52 Uhr.

Körperverletzung; Häusliche Gewalt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 00.50 Uhr ist in Waldkappel ein Beziehungsstreit zwischen einem 33-Jährigen aus Waldkappel und einer 37-Jährigen aus Witzenhausen eskaliert, so dass Beamte der Polizei Eschwege hier schlichtend eingreifen mussten. Im Zuge des Streits soll es dann wechselseitig von beiden zu körperlichen Übergriffen in Form von Schlägen gekommen sein. Darüber hinaus soll der 33-Jährige u.a. auch noch getreten und Beleidigungen gegenüber der Frau ausgestoßen haben. Die Eschweger Beamten haben wegen des Vorfalls entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Post-Lkw streift Holztor

In der Langen Gasse in Meinhard-Schwebda hat ein 51-Jähriger Postzusteller aus Uslar mit einem Postauto-Lkw ein Holztor touchiert und dabei einen Schaden in Höhe von 500 Euro verursacht. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag um kurz nach 15.00 Uhr. Der verursachende Post-Lkw blieb augenscheinlich ohne Schaden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell