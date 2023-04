Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Winkelbach (ots)

Am 30.04.23 kam es gegen 11 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B8 in der Gemarkung Winkelbach. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete ein 21jähriger PKW-Fahrer die Vorfahrt eines 55jährigen Motorradfahrers. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße musste bis 14:30 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell