POL-ESW: Pressebericht vom 17.01.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Gegen Laterne gefahren

Um 20:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 18-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw den "Stad" in der Eschweger Innenstadt. Beim Abbiegen in die Herrengasse fuhr er mit dem Auto gegen eine Laterne, deren Lampenschirm herunterfiel. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Aufgefahren

Um 11:25 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 59-Jähriger aus Weilar mit einem Lkw die B 27 von Niddawitzhausen in Richtung Sontra. Im Einmündungsbereich zur B 7 (Oetmannshausen) bremste der 59-Jährige seinen Lkw an der dortigen Ampel ab. Der nachfolgende 63-Jährige aus Gersfeld erkannte dies und bremste ebenfalls ab. Infolge einer Unachtsamkeit rollte der Sattelzug dann auf den stehenden Lkw auf, wodurch Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand.

Unfallflucht

Zwischen dem 06.01.24 und dem 16.01.24 ereignete sich im Sechsackerweg in Niederhone eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde der Außenspiegel eines dort geparkten Pkw Dacia angefahren. Der Spiegel wurde dadurch abgerissen. Schaden: ca. 350 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 16:20 Uhr wurde eine 35-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw in der Landstraße in Bischhausen durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel das Auto fuhr. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC, worauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht - Polizei sucht Unfallverursacher

Auf dem Parkplatz der "Orthopädischen Klinik" in Hessisch Lichtenau ereignete sich am gestrigen Dienstag eine Unfallflucht. Zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde dort ein geparkter Pkw BMW (1) im Bereich des linken vorderen Kotflügels angefahren und beschädigt. Das Auto war gegenüber dem Haus "Am Mühlberg 21" geparkt. Der Schaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Gegen geparktes Auto gerutscht

Um 07:45 Uhr befuhr gestern Morgen ein 19-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Jahnstraße in Witzenhausen. Beim Einparken auf dem Parkplatz der Beruflichen Schulen rutschte das Auto auf der glatten Fahrbahn leicht weg und prallte dadurch gegen einen geparkten Pkw Mercedes. Sachschaden: ca. 1600 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

