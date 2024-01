POL-ESW: Schwerer Unfall zwischen Reichensachsen und Oberhone - Abschlussmeldung

Eschwege (ots) - Polizei Sontra Unfall auf Wirtschaftsweg Um 09:34 Uhr befuhren heute Morgen ein 22-Jähriger aus Sontra und eine 29-Jähriger aus Eschwege mit ihren Pkws in entgegengesetzter Richtung den Wirtschaftsweg "Röstweg - Hübenthal" in Sontra. In Höhe der Gemarkung "Futteracker" ist die Fahrbahn sehr schmal, so dass sich beide Fahrzeuge mit der Fahrerseite streiften. Der 22-Jährige rutschte dadurch mit seinem ...

mehr