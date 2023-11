POL-EL: Meppen - Radfahrer nach Zusammenstoß mit PKW davongefahren - Zeugen gesucht

Salzbergen (ots) - Am Donnerstag zwischen 5 und 20.30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Kiefernweg in Salzbergen eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld sowie Schmuck. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

