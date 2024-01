Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 15.01.24

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet, Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Um 17:58 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 50-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal den Steinweg in Reichensachsen. Im Einmündungsbereich zur Bahnhofstraße übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw, der in Richtung Bahnhof unterwegs war. Dieser wurde von einem 56-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal gefahren, der sich durch den Zusammenstoß leicht verletzte und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht wurde. Bei dem 50-Jährigen wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der mit ca. 0,6 Promille positiv verlief. Der Führerschein wurde sichergestellt; eine Blutentnahme angeordnet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 15.000 EUR angegeben.

Parkplatzrempler

Um 23:19 Uhr parkte an gestrigen Sonntagabend eine 22-Jährige aus Eschwege auf dem Mc Donald-Parkplatz in Eschwege mit ihrem Pkw aus. Dabei beschädigte sie den Pkw eines 36-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 13.01.24, 20:00 Uhr und dem 14.01.24. 11:00 Uhr wurde am "Kirchplatz" in Waldkappel ein Reifen eines Ford Transit durch Unbekannte beschädigt, indem in den Reifen eingestochen wurde. Sachschaden: ca. 150 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 06:30 Uhr befuhr heute Morgen ein 53-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die B 400 in Richtung der B 27. Im Einmündungsbereich musste der 53-Jährige den Pkw abbremsen, was der nachfolgende 18-Jährige aus Wildeck zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

