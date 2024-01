POL-ESW: Pressebericht vom 15.01.24 (2)

Polizei Eschwege

Unfall auf Wirtschaftsweg

Um 09:34 Uhr befuhren heute Morgen ein 22-Jähriger aus Sontra und eine 29-Jähriger aus Eschwege mit ihren Pkws in entgegengesetzter Richtung den Wirtschaftsweg "Röstweg - Hübenthal" in Sontra. In Höhe der Gemarkung "Futteracker" ist die Fahrbahn sehr schmal, so dass sich beide Fahrzeuge mit der Fahrerseite streiften. Der 22-Jährige rutschte dadurch mit seinem Auto in den rechten Bachlauf, während der 29-Jährige mit seinem Auto gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum fuhr. An beiden Fahrzeugen, die geborgen werden mussten, entstand Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Von Fahrbahn abgekommen

Um 08:57 Uhr befuhr heute Morgen ein 35-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Pkw die Walburger Straße in Witzenhausen in Richtung Innenstadt (Am Markt). Im Kreisverkehr in Höhe der Südbahnhofstraße kam der Fahrer bei winterlichen Straßenverhältnissen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er mit dem Auto noch einen Begrenzungspfosten am Fahrbahnrand. An diesem sowie dem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Dieseldiebstahl

Zwischen dem 13.01.24, 20:00 Uhr und heute Morgen wurde in der Straße "Unter den Weinbergen" in Witzenhausen der Dieselkraftstoff aus einem Lkw entwendet. Der Geschädigte hatte den Lkw an der B 80 geparkt. Heute Morgen stellte er fest, dass an dem Tankdeckel manipuliert und ca. 80 Liter Kraftstoff entwendet wurden. Dabei wurde das Schloss des Tankdeckels zerstört. Schaden: ca. 250 EUR. Hinweise: 05542/93040.

