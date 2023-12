POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Auto auf Parkplatz von Einkaufsmarkt angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Mit seinem Audi TT fuhr am Dienstag, 12.12.2023 gegen 22.00 Uhr ein 30 Jahre alter Mann in den Kreisverkehr bei der MOWAG Tankstelle von Richtung Gurtweil kommend ein. Auf Höhe der Ausfahrt in die Badstraße kam von dort ein Fahrzeug in den Kreisverkehr gefahren und kollidierte mit dem Audi. Das Fahrzeug entfernte sich in Richtung Innenstadt Tiengen. ...

