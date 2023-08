Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in Wohnunterkunft für Schutzsuchende

Hamburg (ots)

Hamburg-Bahrenfeld, Feuer 2 mit Menschenleben in Gefahr, 15.08.2023, 03:00 Uhr, August-Kirch-Str.

Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem ausgedehnten Zimmerbrand in eine Wohnunterkunft für Schutzsuchende in die August-Kirch-Str. alarmiert. Vom ersteintreffenden Zugführer wurde die Alarmart von FEU auf FEU2Y erhöht. Das Feuer griff auf das Erdgeschoss über.

17 Personen konnten vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen. Die Brandbekämpfung wurde mit drei Strahlrohren eingeleitet. Es befanden sich keine Personen mehr in dem Objekt. Die Dachhaut konnte von oben nicht geöffnet werden, daher wurde ein Zugang zum Dach mittels Brechwerkzeug über den Treppenraum geschaffen. Die Einsatzstelle wurde nach dem Belüften des Gebäudes und einer abschließenden Begehung an die Polizei übergeben.

Insgesamt waren 60 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr über drei Stunden im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell