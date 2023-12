Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Roller flüchtet vor Polizei - Zeugen oder mögliche Geschädigte werden gesucht

Freiburg (ots)

Auf der Mozartstraße sollte am Dienstag, 12.12.2023 gegen 19.00 Uhr ein Rollerfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Mit Anhaltezeichen und blauen Blinklicht wurde er zum Halten hingewiesen. Der Rollerfahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete über die Siemensstraße und Robert-Bosch-Straße in den Einsteinweg. Kurze Zeit später konnte der Rollerfahrer fußläufig in der Robert-Bosch-Straße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Roller wurde sichergestellt. An diesem bestand kein Versicherungsschutz, auch hatte der 19-jährige Rollerfahrer keinen Führerschein vorzuweisen. Weiter wurde bei dem jungen Mann ein Drogentest durchgeführt, welcher positiv auf THC verlief. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/83160) bittet Zeugen oder mögliche Geschädigte, welchen der Rollerfahrer aufgefallen war, sich zu melden.

