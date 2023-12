Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Auto von Roller gestreift - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit ihrem blauen VW Polo befuhr am Mittwoch, 13.12.2023 gegen 07.45 Uhr eine 33 Jahre alte Frau die Friedrichstraße von der Brückenstraße herkommend. Sie beabsichtigte nach links in die Von-KIian-Straße abzubiegen. Dafür musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein bislang unbekannter Rollerfahrer überholte sie links mit zu wenig Abstand und touchierte die vordere Stoßstange des Polos. Der Rollerfahrer soll kurz in Schlingern gekommen aber nicht gestürzt sein. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Polo beläuft sich auf rund 2000 Euro. Da die Örtlichkeit zu diesem Zeitpunkt stark durch den Schulbetrieb frequentiert war hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/83160) auf Zeugen. Diese werden gebeten, sich zu melden.

