POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Auto im Kreisverkehr angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit seinem Audi TT fuhr am Dienstag, 12.12.2023 gegen 22.00 Uhr ein 30 Jahre alter Mann in den Kreisverkehr bei der MOWAG Tankstelle von Richtung Gurtweil kommend ein. Auf Höhe der Ausfahrt in die Badstraße kam von dort ein Fahrzeug in den Kreisverkehr gefahren und kollidierte mit dem Audi. Das Fahrzeug entfernte sich in Richtung Innenstadt Tiengen. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Vor Ort konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen Opel Corsa E gehandelt haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/83160) bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich zu melden.

