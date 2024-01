Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.01.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 22:48 Uhr befuhr gestern Abend ein 27-Jähriger aus Twistringen mit einer Sattelzugmaschine die B 27. Zwischen Oetmannshausen und Hoheneiche kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, der den Aufprall nicht überlebte. An der Zugmaschine entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Polizei Sontra

von Fahrbahn abgekommen

Um 16:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 38-Jähriger aus Kassel mit seinem Pkw die K 28 zwischen Sontra und Stadthosbach. Auf winterglatter Fahrbahn geriet er in einer Linkskurve mit dem Auto ins Rutschen und beschädigte dabei ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten. Der Sachschaden wird mit ca. 1800 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Zwischen dem 14.01.24, 18:00 Uhr und dem 15.01.24, 10:15 Uhr ereignete sich auf dem ehemaligen ALDI-Parkplatz in Hessisch Lichtenau zwischen der Heinrichstraße und der Straße "Hinter dem Hagen" eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein schwarzer Pkw Opel Astra im rechten Frontbericht angefahren und entsprechend beschädigt. Hinweise: Tel.: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Gewinnversprechen, falsche Polizeibeamte

In den vergangenen Wochen erhielt ein älteres Ehepaar aus Witzenhausen mehrere betrügerische Anrufe, die dazu führten, dass insgesamt fast 13.000 EUR an die Betrüger verfügt wurden. Der erste Anruf erfolgte Anfang Dezember 2023, in dem mitgeteilt wurde, dass man 34.000 EUR gewonnen habe. Dieses Geld wolle man auf das Konto des Paares überweisen, worauf die Bankdaten am Telefon übermittelt wurden. In der Folge erfolgten weitere Anrufe, unter anderem von einem angeblichen Polizeioberkommissar der Kripo Bremen, der erklärte, dass das Konto aufgrund eines Gerichtsbeschlusses gesperrt worden sei, für die Freischaltung müssten 3.200 Euro bezahlt werden, die daraufhin per Einschreiben bezahlt wurden. Bis zum 15.01.24 erfolgten weitere Anrufe durch den falschen Polizeibeamten und auch einer angeblichen Rechtsanwaltskanzlei aus Bremen, in denen immer wieder unterschiedliche Beträge gefordert wurden. Dabei wurde auch der in Aussicht gestellte Gewinn auf 80.000 EUR erhöht. Als dann der letzte "Bargeldbrief" als unzustellbar zurückkam, wurde der Betrug erkannt.

Präventionstipps der Polizei:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, auch wenn die Höhe des Gewinns noch so verlockend ist. Zahlen Sie keine Gebühren oder übermitteln Sie keine Codes von Gutscheinkarten, wie z.B. iTunes, Ukash, Paysafe. Wählen Sie auch keine gebührenpflichtigen Telefonnummern, wie z.B. mit der Vorwahl 0900, 0180, 0137. - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Kontodaten; Kreditkartennummern, Adressen oder ähnliches - Seien Sie immer misstrauisch, fragen Sie bei einer Person ihres Vertrauens nach; gerne auch bei der Polizei

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell