Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fehler beim Rückwärtsfahren

Weimar (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 48jähriger Mercedes-Fahrer die Paul- Schneider-Straße um rückwärts in die Mozartstraße einzubiegen. Hierbei übersah er einen rechtsseitig am Fahrbahnrand geparkten Daimler-Benz und fuhr auf dessen Heck auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Daimler noch auf den vor ihm abgeparkten VW geschoben. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6500 Euro.

