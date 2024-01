Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 18.01.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montag und Mittwoch 09.00 Uhr haben Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen ESW-DH 58 von einem blauen Ford Focus abmontiert und geklaut, der in Bad Sooden-Allendorf in der Hohlgasse (Parkplatz Einmündung Ackerstraße) abgestellt war. Der Stehlschaden wird mit 15 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Diebstahl aus Pkw; Polizei sucht Zeugen

Im Balzerbornweg in Bad Sooden-Allendorf haben Unbekannte aus einem geparkten VW Polo ein 15-Zoll Laptop der Marke HP geklaut. Der Computer im Wert von 450 Euro lag auf dem Beifahrersitz, der Wagen war zur Tatzeit mutmaßlich unverschlossen. Ereignet hat sich der Diebstahl am Mittwoch zwischen 06.45 Uhr und 15.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Polizei Sontra

Auto übersehen; Schaden 2000 Euro

Ein 82-jähriger Autofahrer aus Sontra ist am Mittwoch gegen 10.38 Uhr in der Burhaver Straße in Sontra rückwärts aus einer Parklücke gefahren. Dabei hat der Senior den Wagen eines ebenfalls aus Sontra stammenden 64-Jährigen übersehen, der mit seinem Auto aus Richtung Vimoutiersstraße kommend, in Richtung "Hinter der Mauer" unterwegs war. Der Unfallschaden liegt bei 2000 Euro.

Parkrempler

Einen Bagatellschaden in Höhe von 100 Euro verursachte eine 72-jährige Autofahrerin aus Sontra am Mittwoch gegen 13.58 Uhr an einem geparkten Ford Transit. Die Frau wollte in der Hüttenstraße aufgrund eines dort haltenden Rettungswagens wenden, fuhr dabei rückwärts und übersah dann den am Straßenrand geparkten Kleintransporter. An ihrem eigenen Wagen entstand dabei augenscheinlich kein Schaden.

Polizei Witzenhausen

Hütte abgebrannt; Schaden 15.000 Euro

Am Mittwochnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr über eine in Brand stehende Hütte zwischen Dohrenbach und Gut Fahrenbach in der Nähe der Fischteiche informiert. Gegen 14.15 Uhr rückten Einsatzkräfte dorthin aus, hatten aber aufgrund der Witterung und der Lage der Hütte zunächst Schwierigkeiten dorthin zu gelangen. Als es er der Feuerwehr gelang, zur Brandbekämpfung vorzudringen, war die Hütte bereits größtenteils niedergebrannt. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit 15.000 Euro angegeben. Personen kamen nicht zu schaden. Auslöser des Feuers war laut Bericht der Beamten aus Witzenhausen augenscheinlich ein in Betrieb genommener Räucherofen in der Hütte, der sich mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts übermäßig erhitzt hat.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell