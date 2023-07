Bruchhausen (ots) - Wie der Polizeiinspektion in Linz erst jetzt mitgeteilt wurde, entwendeten unbekannte Täter vermutlich über das Kirmeswochenende, 24.-26.06.2023, ein Ortseingangsschild in der Waldstraße. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der ...

