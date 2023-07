Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schulbuskontrollen

Dierdorf (ots)

Am Montagmorgen sind mit Beteiligung der Verkehrsdirektion Koblenz und Beamtinnen der Polizeiinspektion Straßenhaus am Schulzentrum in Dierdorf Schulbuskontrollen durchgeführt worden.

Bei einer Durchlaufzahl von 32 Bussen sind bei 3 von 5 kontrollierten Schulbussen geringe Mängel festgestellt worden.

Bei den festgestellten Mängeln ist die Fahrsicherheit der Schüler/-innen nicht beeinträchtigt worden. Die Schulbuskontrollen sind von allen Beteiligten (Busfahrer, Schüler, Lehrkräfte) positiv wahrgenommen worden.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus kündigt in diesem Zusammenhang für die Verkehrssicherheit der beförderten Kinder weitere Schulbuskontrollen in Zusammenarbeit mit der Verkehrsdirektion Koblenz an.

