Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Gaststätte

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 25.09.2023, 07.30 Uhr;

Gewaltsam in ein Hotel eingedrungen sind Unbekannte am Montagmorgen in Bocholt. Gegen 07.30 Uhr hörte eine Zeugin Geräusche aus der Lokalität an der Bahnhofstraße und alarmierte die Polizei. Als die Beamten in die Räumlichkeiten blickten, bemerkten sie einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten, die Täter waren nicht mehr da. Ob die Einbrecher Beute machten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell