Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Linksabbiegerin missachtet Vorfahrt - zwei Verletzte

Nettetal (ots)

Am Freitagmorgen, um 6:30 Uhr, nahm die Polizei Viersen in Nettetal im Bereich der Autobahnauffahrt der A61 in Richtung Koblenz einen Verkehrsunfall auf. Eine 28-jährige Nettetalerin war mit ihrem Auto auf der Straße Dyck unterwegs und bog nach links auf die Auffahrt ab. Den entgegenkommenden Pkw einer 45-jährigen Niederkrüchtenerin übersah sie dabei und nahm dieser die Vorfahrt. Es kam zur Kollision. Sowohl die 28-jährige Unfallverursacherin als auch die Niederkrüchtenerin erlitten Verletzungen. Rettungsteams brachten beide in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich der Autobahnauf- sowie abfahrt gesperrt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. /cb (358)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell