Dürnau - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Bad Saulgau nach einer Verkehrsunfallflucht auf der L 280 zwischen Dürnau und Braunenweiler am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr. Den Angaben eines 37-jährigen DB-Vito-Fahrers zufolge sei dieser zur Unfallzeit von Dürnau in Richtung Braunenweiler unterwegs gewesen, als ihm in einer Kurve ein weißer oder grauer Kombi halb auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen sei. Obwohl beide Fahrzeuge noch versucht hätten, einander auszuweichen, sei es zum Streifvorgang gekommen, wodurch an dem Vito Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstand. Der Fahrer des Kombis sei danach ohne anzuhalten in Richtung Dürnau weitergefahren. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Beteiligten geben können, dessen Fahrzeug auf der linken Seite entsprechende Beschädigungen aufweisen dürfte, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

