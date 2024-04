Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher brauchen nur kurze Zeit - Polizei sucht Zeugen

Willich (ots)

Zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr brachen bisher unbekannte Tatverdächtige in ein Einfamilienhaus auf der Hubertusstraße in Willich ein. Sie öffneten zunächst eine Garagentür und gelangten in den Garten des Grundstücks. Dort warfen sie mit einem Stein das Glas der Terassentür ein und verschafften sich Zutritt in das Haus. Mehrere Räume durchsuchten die Tatverdächtigen. Ob sie etwas entwendeten ist derzeit unklar. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Melden Sie sich gerne unter der 02162 377-0. /cb (356)

