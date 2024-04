POL-VIE: Viersen-Süchteln: Unbekannte schlagen auf Jugendlichen ein - Kripo sucht Zeugen

Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Am Dienstag, zwischen 14.45 und 22.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Feldstraße in St. Tönis ein. Der oder die Täter verschafften sich vermutlich über die Terrassentür Zugang zum Haus und durchsuchten das Haus. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher Schmuck. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg ...

