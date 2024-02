Polizei Köln

POL-K: 240226-5-K/LM Entwendete E-Bikes geortet - Diebeslager hochgenommen

Köln (ots)

Die Ortung zweier entwendeter E-Bikes aus Hessen durch die Eigentümer (37, 57) hat die Polizei am Freitagnachmittag (23. Februar) zu einem mutmaßlichen Diebeslager in Köln-Bocklemünd/Mengenich geführt. Die Einsatzkräften fanden dort die entwendeten E-Bikes in einem abgestellten LKW und beschlagnahmten neben dem LKW weiteres mutmaßliches Diebesgut.

Nach derzeitigem Stand entwendeten Unbekannte die beiden E-Bikes und hochwertige Werkzeuge in der Nacht zu Freitag aus einer Garage in Villmar (Hessen). Die Eigentümer konnten ihre Bikes mittels privat verbauter Technik in Köln orten und machten sich noch am selben Tag auf den Weg dorthin. Da die Räder auf dem Gelände eines Schrottplatzes in Bocklemünd/Mengenich geortet wurden, durchsuchten Streifenteams auf richterlichen Beschluss mehrere Schuppen und einen abgestellten LKW. Neben den E-Bikes fanden die Polizisten dort hochwertige Werkzeuge, Autoreifen und mehrere Benzinkanister. Die Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen und Tatverdächtigen dauern an. (cw/kk)

