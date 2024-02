POL-K: 240226-3-K Armbanduhr vom Handgelenk gerissen - Zeugensuche

Köln (ots) - Nach zwei Diebstählen von Geländewagen der Marke "Land Rover" in der vergangenen Woche (22. bis 24. Februar) in Köln-Chorweiler und Hahnwald sucht die Polizei Köln nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen Unbekannte einen weißen Range Rover Sport/LW im Zeitraum von Donnerstag 17 Uhr bis Samstag 15.30 Uhr in der Masurenstraße und in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23 Uhr und 11.10 Uhr ...

