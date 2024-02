POL-K: 240226-1-K Polizisten nehmen zwei Autoknacker in Köln-Lindenthal fest

Köln (ots) - Die Polizei Köln fahndet nach mehreren Männern, die am Dienstagabend (20. Februar) im Stadtteil Höhenhaus, gegen 20.15 Uhr, an einer Schussabgabe auf einen 21 Jahre alten Kölner beteiligt gewesen sein sollen. Einsatzkräfte fanden den Mann mit Arm- und Fußverletzungen in einem Waldstück zwischen dem Zeisbuschweg und dem dortigen Kunstrasenplatz. Ein unbeteiligter Zeuge gab an, dass mutmaßlich zwei ...

mehr