Polizei Köln

POL-K: 240222-2-K Zeugensuche nach Schussabgabe in Höhenhaus

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach mehreren Männern, die am Dienstagabend (20. Februar) im Stadtteil Höhenhaus, gegen 20.15 Uhr, an einer Schussabgabe auf einen 21 Jahre alten Kölner beteiligt gewesen sein sollen. Einsatzkräfte fanden den Mann mit Arm- und Fußverletzungen in einem Waldstück zwischen dem Zeisbuschweg und dem dortigen Kunstrasenplatz. Ein unbeteiligter Zeuge gab an, dass mutmaßlich zwei Personen mit einem Roller aus diesem Waldstück gefahren kamen und über den Birkenweg in Richtung Lückerather Straße flüchteten. Einer der beiden Gesuchten soll etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er trug zudem einen dunklen Kapuzenpullover.

Der Kölner wird derzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand nicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zu weiteren möglichen Beteiligten dauern an.

Das Kriminalkommissariats 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den mutmaßlichen Schützen geben können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell