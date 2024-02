Polizei Köln

POL-K: 240222-1-K Zwei SUV in der Nacht zu Mittwoch gestohlen - Zeugensuche!

Köln (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (21. Februar) haben Unbekannte einen hochwertigen Land Rover Range Rover Sport auf der Eichenstraße im Stadtteil Junkersdorf gestohlen. Der graue SUV (K-GT 904) mit schlüssellosem Zugangssystem (Keyless-Go) war in der Einfahrt zu einem Einfamilienhaus geparkt und letztmalig vom Besitzer gegen 23 Uhr gesehen worden.

In einem zweiten Fall haben Unbekannte auf der Straße "Im Forst" Köln- Poll einen weißen Mazda CX-60 entwendet. Nach dem Diebstahl ortete der Besitzer am Mittwochmorgen sein Fahrzeug in der Herrmann-Kunz-Straße im Stadtteil Buchheim und rief eine Polizeistreife hinzu. Spezialisten der Kriminalpolizei sichern derzeit die Spuren an dem gestohlenen SUV. Bislang liegen keine Anhaltspunkte vor, dass die beiden Fälle in Zusammenhang zueinanderstehen.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat den schwarzen Land Rover oder den weißen Mazda seit Dienstagabend gesehen und kann Angaben zu den Taten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jh/al)

