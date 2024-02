POL-K: 240219-3-LEV 30-Jähriger erleidet Stichverletzungen - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen - Zeugensuche

Köln (ots) - Ein 28 Jahre alter Fahrer eines Porsche Panamera hat am Sonntagmorgen (18. Februar) am Kreisverkehr "Niehler Ei" eine Leitplanke durchbrochen. Er und seine beiden Mitfahrenden (m19, w22) blieben trotz ihrer Fahrt ins abschüssige Gelände unverletzt. Nach eigenen Angaben war der Porsche-Fahrer zuvor mit etwa 120 km/h anstelle der erlaubten 30 km/h in den ...

mehr