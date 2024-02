Polizei Köln

POL-K: 240219-1-REK Geldautomatensprengung in Bergheim - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einer Geldautomatensprengung am frühen Montagmorgen (19. Februar) auf der Bethlehemer Straße in Bergheim sucht die Polizei Köln nach mutmaßlich zwei dunkel gekleideten Männern, die mit einem Kleinwagen in Richtung Paffendorf geflüchtet sein sollen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Unbekannten gegen 3 Uhr den Geldautomaten der Bankfiliale gesprengt haben. Laut Zeugen waren die Männer zum Tatzeitpunkt mit Stirnlampen ausgerüstet. Die Ermittlungen bezüglich der möglichen Beute und dem Schadensausmaß an dem betroffenen Mehrfamilienhaus dauern an. Nach erster Begutachtung ist das Gebäude weiterhin bewohnbar. Spezialisten der Spurensicherung waren zur Tatortaufnahme vor Ort.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 23 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell