LPI-GTH: Einbruch in Garage und Wekstatt- Zeugen gesucht

Arnstadt (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag wurde einer 30-jährigen Frau ihr Mountainbike der Marke Specialized entwendet. Die junge Frau hatte ihr Fahrrad am Samstagnachmittag an der Geraprommenade in Arnstadt an einen Fahrradständer angeschlossen. Unbekannte haben das Schloss mittels Schneidewerkzeug durchtrennt und das Mountainbike im Wert von ca. 5000,- Euro entwendet. Die Polizei nimmt ...

