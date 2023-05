Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Aufmerksame Zeugen beobachten Unfallflucht

Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Kleve (ots)

Am Montag (15. Mai 2023) gegen 22:40 Uhr sahen Zeugen, wie ein roter Audi A6 das Stoppschild an der Zufahrt von der Kalkarer Straße auf den Klever Ring (B9) touchierte und beschädigte, danach seine Fahrt aber fortsetzte. Die Zeugen fuhren dem Wagen hinterher und informierten die Polizei. Sie gaben an, der Audi sei mit einer auffälligen Fahrweise in Schlangenlinien unterwegs. Auf der Grunewaldstraße konnte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung den Audi stoppen. Im Gespräch mit der 22-Jährigen, die am Steuer des Wagens saß, nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest schlug positiv an. Auf der Wache wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Die 22-Jährige erwartet ein Strafverfahren. (cs)

